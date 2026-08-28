Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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28.08.2026 10:02:25
FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Life von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Standard Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 25.08.2023 wurde die Standard Life-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5.05 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Standard Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 197.941 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 9.30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’839.87 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83.99 Prozent gesteigert.
Standard Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.38 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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