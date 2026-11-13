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13.11.2026 10:02:23
FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Standard Life-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Standard Life-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Standard Life-Anteile an diesem Tag bei 6.81 GBP. Bei einem Standard Life-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.695 Standard Life-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9.45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.80 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38.80 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Standard Life zuletzt 9.37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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