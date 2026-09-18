Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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18.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Standard Life-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 18.09.2025 wurden Standard Life-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Standard Life-Aktie bei 6.56 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 152.555 Standard Life-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’451.56 GBP, da sich der Wert eines Standard Life-Papiers am 17.09.2026 auf 9.52 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.16 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Standard Life betrug jüngst 9.46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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