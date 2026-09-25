Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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25.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die Standard Life-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Standard Life-Aktie bei 5.11 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Standard Life-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’956.947 Standard Life-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’358.12 GBP, da sich der Wert eines Standard Life-Papiers am 24.09.2026 auf 8.87 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 73.58 Prozent.
Zuletzt verbuchte Standard Life einen Börsenwert von 9.28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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