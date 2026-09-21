FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren verdient

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Standard Chartered-Anteile an diesem Tag 7.53 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13.273 Standard Chartered-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 302.63 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 18.09.2026 auf 22.80 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 202.63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered bezifferte sich zuletzt auf 49.65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch