FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6.30 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investierten, hätten nun 1’586.798 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 35’115.84 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 13.11.2026 auf 22.13 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 251.16 Prozent.

Alle Standard Chartered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47.82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch