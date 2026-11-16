|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Standard Chartered-Investition?
|
16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Standard Chartered-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6.30 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investierten, hätten nun 1’586.798 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 35’115.84 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 13.11.2026 auf 22.13 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 251.16 Prozent.
Alle Standard Chartered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47.82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
12:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteidigt Stellung am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.