FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Standard Chartered-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.37 GBP. Bei einem Standard Chartered-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156.986 Standard Chartered-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 22.44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’522.76 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 252.28 Prozent angewachsen.

Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch