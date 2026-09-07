FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SSE von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der SSE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15.70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.369 SSE-Aktien im Depot. Die gehaltenen SSE-Papiere wären am 04.09.2026 152.93 GBP wert, da der Schlussstand 24.01 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52.93 Prozent zugenommen.

Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 28.97 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch