FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das SSE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SSE-Papier letztlich bei 17.84 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, befänden sich nun 5.607 SSE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135.69 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 14.08.2026 auf 24.20 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 35.69 Prozent.

Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 29.22 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch