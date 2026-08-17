SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das SSE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SSE-Papier letztlich bei 17.84 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, befänden sich nun 5.607 SSE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135.69 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 14.08.2026 auf 24.20 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 35.69 Prozent.
Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 29.22 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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