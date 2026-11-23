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|Rentable SSE-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen SSE-Investment gewesen.
Am 23.11.2021 wurde die SSE-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die SSE-Aktie bei 15.83 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 631.912 SSE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25.54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’139.02 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.39 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von SSE belief sich jüngst auf 30.95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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