SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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14.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in SSE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 14.09.2025 wurden SSE-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SSE-Aktie bei 16.70 GBP. Wer vor 1 Jahr 1’000 GBP in die SSE-Aktie investiert hat, hat nun 59.898 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 23.62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’414.79 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.48 Prozent vermehrt.
SSE war somit zuletzt am Markt 28.47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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