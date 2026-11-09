FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das SSE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18.69 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.352 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 141.77 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 06.11.2026 auf 26.49 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.77 Prozent gesteigert.

Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 32.15 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch