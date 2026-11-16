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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen SSE-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SSE-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 17.71 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 56.465 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 1’542.63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27.32 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’542.63 GBP entspricht einer Performance von +54.26 Prozent.
Der Börsenwert von SSE belief sich jüngst auf 33.13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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