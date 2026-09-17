|Spirax-Sarco Engineering-Investition
|
17.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.09.2021 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 162.60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.615 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 42.16 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 16.09.2026 auf 68.55 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 57.84 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5.01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.