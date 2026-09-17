FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 17.09.2021 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 162.60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.615 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 42.16 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 16.09.2026 auf 68.55 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 57.84 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5.01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch