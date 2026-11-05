|Investmentbeispiel
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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Spirax-Sarco Engineering-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84.76 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.798 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 865.97 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 04.11.2026 auf 73.40 GBP belief. Mit einer Performance von -13.40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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