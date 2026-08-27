|Rentable Spirax-Sarco Engineering-Anlage?
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27.08.2026 10:02:02
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie Anlegern gebracht.
Am 27.08.2016 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Spirax-Sarco Engineering-Aktie 44.37 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.254 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie auf 72.05 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162.38 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62.38 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Spirax-Sarco Engineering eine Börsenbewertung in Höhe von 5.28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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