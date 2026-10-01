|Rentable Spirax-Sarco Engineering-Anlage?
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Spirax-Sarco Engineering-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69.60 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 143.678 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 72.55 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’423.85 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4.24 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Spirax-Sarco Engineering eine Börsenbewertung in Höhe von 5.31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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