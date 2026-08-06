FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Spirax-Sarco Engineering-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60.65 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.649 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 73.45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.10 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 121.10 GBP, was einer positiven Performance von 21.10 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch