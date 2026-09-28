Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Smiths gewesen.
Am 28.09.2025 wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23.20 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Smiths-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43.103 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 1’213.79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28.16 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21.38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Smiths belief sich zuletzt auf 8.04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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