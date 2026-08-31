FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Smiths-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Smiths-Papier bei 23.56 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.244 Smiths-Papiere. Die gehaltenen Smiths-Aktien wären am 28.08.2026 110.87 GBP wert, da der Schlussstand 26.12 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.87 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 7.60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch