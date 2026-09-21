FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Smiths-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13.90 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Smiths-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.194 Smiths-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182.52 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 18.09.2026 auf 25.37 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 82.52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Smiths eine Börsenbewertung in Höhe von 7.25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch