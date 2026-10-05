Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’721 0.4%  SPI 19’471 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’203 -0.1%  Euro 0.9296 -0.3%  EStoxx50 6’222 -0.3%  Gold 4’160 0.4%  Bitcoin 71’243 -0.6%  Dollar 0.8292 0.1%  Öl 102.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Suche...

Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Smiths-Anlage im Blick 05.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Smiths-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Smiths
30.54 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Smiths-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.13 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Smiths-Aktie investierten, hätten nun 619.963 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 28.16 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 17’458.15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.58 Prozent gesteigert.

Smiths wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.89 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Smiths PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?