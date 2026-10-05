Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Smiths-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Smiths-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.13 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Smiths-Aktie investierten, hätten nun 619.963 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 28.16 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 17’458.15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.58 Prozent gesteigert.
Smiths wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.89 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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