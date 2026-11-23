Die Smiths-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23.98 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Smiths-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.170 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104.71 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 20.11.2026 auf 25.11 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 4.71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Smiths bezifferte sich zuletzt auf 6.81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch