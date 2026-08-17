Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Smiths-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smiths-Anteile betrug an diesem Tag 14.49 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68.993 Smiths-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’802.79 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 14.08.2026 auf 26.13 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’802.79 GBP entspricht einer Performance von +80.28 Prozent.
Smiths war somit zuletzt am Markt 7.64 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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