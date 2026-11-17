Am 17.11.2025 wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12.45 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 803.213 Smith Nephew-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 9’445.78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11.76 GBP belief. Das entspricht einer Einbusse um 5.54 Prozent.

Der Smith Nephew-Wert an der Börse wurde auf 9.85 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch