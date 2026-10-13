Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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|Lukrative Smith Nephew-Investition?
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.
Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12.30 GBP wert. Bei einem Smith Nephew-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.130 Smith Nephew-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 10.38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.61 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Smith Nephew einen Börsenwert von 8.54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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