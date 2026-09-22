FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Smith Nephew-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers betrug an diesem Tag 13.50 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 7.410 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76.62 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 21.09.2026 auf 10.34 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 23.38 Prozent gleich.

Smith Nephew wurde am Markt mit 8.60 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch