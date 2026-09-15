Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Smith Nephew-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.32 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 811.688 Smith Nephew-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’510.55 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 14.09.2026 auf 10.49 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.89 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 8.44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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