Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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25.08.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Smith Nephew-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13.83 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smith Nephew-Aktie investiert, befänden sich nun 723.066 Smith Nephew-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.82 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 7’823.57 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21.76 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 8.95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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