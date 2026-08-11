Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Smith Nephew-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Smith Nephew-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13.92 GBP. Bei einem Smith Nephew-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.184 Smith Nephew-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 11.06 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.42 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 20.58 Prozent vermindert.
Smith Nephew wurde am Markt mit 9.35 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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