FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet

Das Smith Nephew-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13.92 GBP. Bei einem Smith Nephew-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.184 Smith Nephew-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 11.06 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.42 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 20.58 Prozent vermindert.

Smith Nephew wurde am Markt mit 9.35 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch