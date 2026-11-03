|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Smith Nephew-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12.88 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hat, hat nun 7.763 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 02.11.2026 85.78 GBP wert, da der Schlussstand 11.05 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14.22 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 9.27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.10.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
22.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
20.10.26
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.