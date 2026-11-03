FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Smith Nephew-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12.88 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hat, hat nun 7.763 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 02.11.2026 85.78 GBP wert, da der Schlussstand 11.05 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14.22 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 9.27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch