FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 5 Jahren verloren

Smith Nephew-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.79 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72.543 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 771.85 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 07.09.2026 auf 10.64 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 22.81 Prozent vermindert.

Smith Nephew erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch