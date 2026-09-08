Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Smith Nephew-Anlage?
|
08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie Anlegern gebracht.
Smith Nephew-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.79 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72.543 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 771.85 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 07.09.2026 auf 10.64 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 22.81 Prozent vermindert.
Smith Nephew erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: Hätte sich ein Smith Nephew-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet? (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis belastet erneut: SMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.