FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 27.10.2023 wurde die Smith Nephew-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Smith Nephew-Anteile bei 8.96 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’115.822 Smith Nephew-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 11.37 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’681.32 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 26.81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Smith Nephew eine Börsenbewertung in Höhe von 9.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch