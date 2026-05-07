Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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07.05.2026 14:03:28
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: Diese Dividende steht Smith Nephew-Aktionären zu
Investoren aufpasst: So hoch fällt die Smith Nephew-Dividendenausschüttung aus.
Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Smith Nephew am 06.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0.29 GBP auszuschütten. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Smith Nephew beziffert sich auf 250.40 Mio. GBP. Damit wurde die Smith Nephew-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2.15 Prozent dezimiert.
Smith Nephew- Ausschüttungsrendite im Blick
Via London beendete die Smith Nephew-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 11.18 GBP. Am 07.05.2026 wird die Smith Nephew-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Smith Nephew-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Smith Nephew-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Smith Nephew verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.36 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 2.92 Prozent.
Smith Nephew-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Smith Nephew via London um 28.78 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 55.02 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Smith Nephew
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0.40 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.59 Prozent hinzugewinnen.
Grunddaten von Dividenden-Aktie Smith Nephew
Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Smith Nephew steht aktuell bei 9.897 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Smith Nephew beträgt aktuell 22.64. Im Jahr 2025 erzielte Smith Nephew einen Umsatz von 4.677 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0.55 GBP.
Redaktion finanzen.ch
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