Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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|Profitables Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment?
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag bei 26.97 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.708 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 38.36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142.23 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42.23 Prozent angezogen.
Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 216.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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