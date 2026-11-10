FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag bei 28.75 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34.789 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’287.53 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 09.11.2026 auf 37.01 GBP belief. Mit einer Performance von +28.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 211.39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch