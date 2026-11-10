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|Lukrative Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition?
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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag bei 28.75 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34.789 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’287.53 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 09.11.2026 auf 37.01 GBP belief. Mit einer Performance von +28.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 211.39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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