FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26.27 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 380.735 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 13’637.92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35.82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.38 Prozent vermehrt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) war somit zuletzt am Markt 203.38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch