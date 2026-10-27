FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.70 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 564.908 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 40.00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’593.51 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 125.94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 227.31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch