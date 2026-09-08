Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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|Lukrativer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 08.09.2016 wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 18.26 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54.769 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’907.34 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 07.09.2026 auf 34.83 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +90.73 Prozent.
Insgesamt war Shell (ex Royal Dutch Shell) zuletzt 196.90 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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