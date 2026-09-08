FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht

Am 08.09.2016 wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 18.26 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54.769 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’907.34 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 07.09.2026 auf 34.83 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +90.73 Prozent.

Insgesamt war Shell (ex Royal Dutch Shell) zuletzt 196.90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch