FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28.30 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.336 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’164.66 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 11.11.2026 auf 32.96 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.47 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Severn Trent belief sich zuletzt auf 9.97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch