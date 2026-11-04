FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Segro-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Segro-Papiers betrug an diesem Tag 13.38 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.477 Segro-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 67.96 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 03.11.2026 auf 9.09 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 32.04 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Segro einen Börsenwert von 12.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch