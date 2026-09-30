FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Segro-Anteile letztlich bei 7.19 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 139.005 Segro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’303.31 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 29.09.2026 auf 9.38 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 30.33 Prozent.

Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 12.70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch