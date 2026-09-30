Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Segro-Investition?
|
30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Segro-Anteile letztlich bei 7.19 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 139.005 Segro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’303.31 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 29.09.2026 auf 9.38 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 30.33 Prozent.
Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 12.70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
10:02
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
28.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
25.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
24.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
23.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
23.09.26
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
Analysen zu Segro PLC (REIT)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt pendeln am Mittwoch um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.