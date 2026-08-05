Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Segro-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Segro-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7.46 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1’339.764 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (9.75 GBP), wäre das Investment nun 13’060.02 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.60 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Segro betrug jüngst 12.99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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