FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Segro-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6.47 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15.446 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 146.59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.49 GBP belief. Mit einer Performance von +46.59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Segro war somit zuletzt am Markt 12.78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch