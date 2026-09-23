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Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88

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Frühe Anlage 23.09.2026 10:02:24

FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Segro-Einstiegs gewesen.

Segro
10.30 CHF -0.01%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Segro-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6.47 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15.446 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 146.59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.49 GBP belief. Mit einer Performance von +46.59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Segro war somit zuletzt am Markt 12.78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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Short 14’853.15 13.88 SXBVXU
Short 15’414.00 8.89 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’963.84 23.09.2026 10:46:47
Long 13’394.90 19.25 SJBMDU
Long 13’099.52 13.68 S5BOUU
Long 12’549.51 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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