Am 17.11.2025 wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.82 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 92.421 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 14.65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’353.51 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35.35 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 15.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch