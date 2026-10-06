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Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618

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Lohnende Scottish Mortgage Investment Trust-Investition? 06.10.2026 10:02:12

FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Einstiegs gewesen.

Scottish Mortgage Investment Trust
19.55 EUR 0.77%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 13.52 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73.950 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 1’198.36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 16.21 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 19.84 Prozent.

Am Markt war Scottish Mortgage Investment Trust jüngst 16.64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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