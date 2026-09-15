FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 330.524 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14.68 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 4’852.09 GBP wert. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 4’852.09 GBP entspricht einer Performance von +385.21 Prozent.

Jüngst verzeichnete Scottish Mortgage Investment Trust eine Marktkapitalisierung von 15.64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch