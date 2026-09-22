FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr eingebracht

Die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11.38 GBP. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 879.121 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 13’665.93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.55 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 36.66 Prozent gleich.

Scottish Mortgage Investment Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.01 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch