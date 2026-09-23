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Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03

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Performance im Blick 23.09.2026 10:02:24

FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sage-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.

Sage
10.74 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Sage-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10.24 GBP. Bei einem Sage-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97.656 Sage-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sage-Papiere wären am 22.09.2026 966.41 GBP wert, da der Schlussstand 9.90 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Sage belief sich jüngst auf 9.06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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