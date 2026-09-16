FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sage-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Sage-Anteile an diesem Tag bei 10.73 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.324 Sage-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sage-Papiers auf 10.07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93.89 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6.11 Prozent.

Insgesamt war Sage zuletzt 9.07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch